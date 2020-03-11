سلاف فواخرجي تصدم الجمهور بشكلها الجديد.. والفنانة تنوه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الجمهور بإطلالتها الجديدة والصادمة على حد تعبير بعض المتابعين، نظرا لأنها ظهرت بشكل مختلف جدا عن إطلالاتها السابقة إن كان في مشاهدها الدرامية أو صورها الشخصية التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل.

وظهرت فواخرجي في الصورة بشعر أبيض منسدل، وحاجبين أبيضين، وكتبت الفنانة تنويها على الصورة تشير فيه إلى أن هذه الإطلالة ستكون إحدى إطلالاتها في مسلسل "شارع شيكاغو"، إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض ميديا بالتعاون مع تطبيق وياك.

وتؤدي سلاف في العمل شخصية "ميرامار" وهي الشخصية التي تدور حولها القصة الرئيسة للعمل وتمرّ بمراحل وحالات خاصة مختلفة ومركبة.

وكانت فواخرجي بدأت تصوير شخصيتها قبل أيام؛ وكتبت عبر حساباتها عن أول يوم تصوير لها قائلة إنها:"تشعر بالخوف مع كل بداية جديدة، ومع كل بداية تصوير تشعر بأنها تقف للمرة الأولى أمام الكاميرا ويسكنها الرعب لدرجة أنها لا تنام في اليوم الذي يسبق التصوير، وأحيانا تشعر بالمرض. لكن ومع بداية التصوير تبدأ هذه المشاعر بالتلاشي وتغرق في عشق العمل والفن وتتحد مع الكاميرا".

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وأضافت بأنها مع كل بداية تشعر أنها قد تكون الأخيرة في وقوفها أمام الكاميرا لذلك تسعى لأن تمنحها من روحها ومن إحساسها الكثير، مؤكدة أن البداية تحمل نشوة والنهاية تحمل معها المسؤولية التي يجب أن تكون على قدر صعوبتها.

وشددت فواخرجي على أن هذه المشاعر التي تعيشها مع بداية كل تصوير بدأت معها منذ زمن طويل ولا يمكن أن تغادرها.

يشار إلى أن "شارع شيكاغو" عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة السيتنيات حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال. ومن المفترض أن يكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من النجوم منهم دريد لحام، عباس النوري، نادين خوري، مهيار خضور، أمل عرفة، شكران مرتجى، نظلي الرواس. وغيرهم.