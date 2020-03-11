أحمد إبراهيم يتجاهل أنغام وينشر صورة لطليقته في يوم المرأة العالمي

أثار الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لزوجته السابقة ياسمين عيسى.

ونشر "إبراهيم" منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تضمن صوره لزوجته السابقة ياسمين ونجليه بالتزامن مع يوم المرأة العالمي معلقا على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي".

وبالرغم من الخلافات الكثيرة التي حدثت بين أحمد إبراهيم وزوجته ياسمين عقب الإعلان عن زواجه من المطربة أنغام إلا إنه تجاهل في هذا اليوم زوجته الحالية المطربة أنغام فيما اعتقد البعض أنهما قد انفصلا خلال الأيام الماضية.

أثار الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لزوجته السابقة ياسمين عيسى.



ونشر "إبراهيم" منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تضمن صوره لزوجته السابقة ياسمين ونجليه بالتزامن مع يوم المرأة العالمي معلقا على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي".



وبالرغم من الخلافات الكثيرة التي حدثت بين أحمد إبراهيم وزوجته ياسمين عقب الإعلان عن زواجه من المطربة أنغام إلا إنه تجاهل في هذا اليوم زوجته الحالية المطربة أنغام فيما اعتقد البعض أنهما قد انفصلا خلال الأيام الماضية.

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وكانت أنغام قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور وعلقت قائلة: "طلعة احتفال بعيد ميلاد الموزع أحمد إبراهيم".

وكانت أنغام قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور وعلقت قائلة: "طلعة احتفال بعيد ميلاد الموزع أحمد إبراهيم".

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