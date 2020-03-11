حمادة هلال ينفي تعاونه مع حمو بيكا

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل على السوشيال ميديا بعدما أعلن أن هناك تعاونا فنيا بينه والفنان حمادة هلال.

وقالت حمادة هلال للسؤال عن تفاصيل العمل الذي يجمعه بـ"بيكا"، أن هذه الأخبار ليست صحيحة التي تتحدث عن التعاون مع بيكا وكلها مجرد شائعات فقط.

وأضاف أنه تواجد أمس في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم حفل غنائي بأحد الأندية الرياضية هناك وبعد انتهاء الحفل صعد إليه حمو بيكا وطلب منه صورة تذكارية وأثناء التقاط حمو لـ"فيديو سيلفي" داعب الجمهور بـ"استنوني بأقوى أغنية في الوطن العربي مع حمادة هلال".

وأضاف "هلال": "أنا أخذت الموضوع على محمل الهزار ولم أعلق ولكن بعد أن وجدت عدد من الأخبار تفيد بأن هناك مشروع غنائي يجمعنا سويا فهذا غير حقيقي ولم نتفق على شيء".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند

حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي