محمد أنور يسخر من سلوكيات المصريين

يحرص الفنان محمد أنور، على التواصل مع الجمهور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

نشر أنور، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تدوينة سخر فيها من سلوكيات المصريين في طريقة تعاملهم مع بعض البعض، خاصة بعد ظهور حالات مصابة بالكورونا في مصر.

كتب في تدوينته: "لسه الناس بتسلم وبتبوس كل اللي اتغير إنهم أضافوا جملة.. مع إن فيه كورونا بس هات بوسة".

يُذكر أن الفنان محمد أنور خاض الموسم الرمضاني الماضي مع صديقه مصطفى خاطر بمسلسل "طلقة حظ" الذي عرض في رمضان 2019، من تأليف ايهاب بليبل واخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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