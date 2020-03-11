هنيدي يبدأ التحضير لـ«مسرحية» ويفاوض غادة عادل للبطولة

بدأ الفنان محمد هنيدي، التحضير لعمل مسرحي جديد من المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

ويجهز هنيدي للعمل، من حيث الوقوف على تفاصيل الشخصية والملابس والاستعراضات المقرر تقديمها فى العرض، ويعكف حاليا على اختيار الأبطال وجاري المفاضلة بين أكثر من نجمة للمشاركة فى بطولة العرض.

وتجرى الجهة المنتجة للمسرحية مفاوضات مع غادة عادل ومى كساب حاليا، للمشاركة فى العمل المقرر أن يبدأ بروفاته في مطلع شهر أبريل المقبل.

على جانب آخر، يبدأ نجم الكوميديا محمد هنيدى تصوير فيلم "النمس والإنس" يوم 14 مارس الجارى في الديكور الخاص بالفيلم فى أحد الفلل، والذى يقوم بمعاينته مخرج العمل شريف عرفة.

وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى التى تعاقدت على العمل منذ يومين بعد جلسات عمل تمت بينها وبين المخرج الكبير، لتكون المرة الأولى التى تقف فيها منة شلبى أمام هنيدى فى السينما.

Advertisements

وتجري الجهة المنتجة للفيلم، إبرام باقي التعاقدات قبل انطلاق التصوير، وسيتم الإعلان عن باقى أبطال الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

قد يهمك ايضاً:

أحمد السقا يستعيد ذكريات همام في أمستردام بصحبة هنيدي

محمد هنيدي يسخر من ترامب على "تويتر"