لجان تحكيم «الأقصر للسينما الإفريقية» تعلن نتائج المسابقات الأربعاء

قرر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عقد المؤتمر الصحفي، لإعلان نتائج مسابقات الدورة التاسعة، غدًا الأربعاء، في الساعة الحادية عشر صباحًا، داخل قاعة مجهزة بأحد الفنادق الكبرى.

وأكد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أنه مساء اليوم تنتهي لجان التحكيم من أعمالها بعد مشاهدتها لكافة الأفلام، على أن تعلن النتائج غدا، ومعه تنتهي الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

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