إسلام جمال يظهر بجوار عليا في أغنية «روق علينا»

ظهر الفنان إسلام جمال من خلال أغنية "روق علينا" للمطربة عليا، من إخراج بسمة بوسيل، وهي الأغنية التي تم طرحها اليوم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ تعد الأغنية عودة لعلياء للساحة الغنائية، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسني أغنية "اطمن" كدويتو غنائي قبل عدة سنوات.

وحققت أغنية عليا "روق علينا" والتي طرحتها أمس نسب مشاهدات كبيرة جدًا على موقع يوتيوب فور طرحها، وهي الأغنية التي تعود بها إلى الساحة الغنائية.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نسب مشاهدات أعلى في الفترة القادمة وذلك وفقًا للمؤشرات الأولى لردود الأفعال الإيجابية من المتابعين تجاه الأغنية.

ويعد إسلام جمال صديقًا لعليا وللمخرجة بسمة بوسيل.

وكان تامر حسني قدم إسلام للساحة الفنية في فيلم "نور عيني" الذي لاقي نجاحًا كبيرًا عندما قدم شخصية شقيق تامر حسني، والذي توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات في أحداث الفيلم.

كما هنأ نجم الجيل تامر حسني صديقته علياء قائلًا: "مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعه بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا"، وأضاف مهنئًا زوجته: "ومليون مبرووووك حبيبتي بسمه اول تجربة إخراج ليها".

Advertisements

من ناحية أخرى، انتهت علياء مؤخرًا من عدة كورسات تمثيل في ورش تمثيل، استعدادًا للتمثيل في عمل فني مع نجم كبير فضلت التكتم على تفاصيله حاليًا.

يذكر أن تامر حسني اكتشف موهبة عليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه في غناء أغنية "اطمن" وهي ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذي تم إصداره عام 2010.

وقد يهمك أيضًا:

ميرهان حسين تكشف تفاصيل "ختم النمر"

ميرهان حسين تقلد شخصية فيروز احتفالا بعيد ميلادها