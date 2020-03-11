خالد سليم يكشف عن بوستر أحدث أغانيه "اللي فات مات"

كشف الفنان خالد سليم، عن بوستر أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، نشر سليم، البوستر التشويقي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيدا لإطلاق الكليب بالكامل خلال الأيام القادمة.

ويكشف البوستر الجديد عن تعاون جديد بين سليم، وإحدى الشركات اللبنانية الكبرى المتخصصة في الإنتاج الموسيقي حيث ستقف على إنتاج أعماله الغنائية القادمة بدءًا من كليب "اللي فات مات" وسيعلن عن كافة تفاصيل التعاقد مع إطلاق الكليب الجديد.

وكان خالد سليم، قد أحيا عدة حفلات ناجحة لجمهوره خلال الأيام الماضية وخاصة حفل عيد الحب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويسعى لتكرار الحفلات خلال الفترة القادمة بعد الحضور الجماهيري المكثف.

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