الأردن تمنع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا

أصدرت نقابة الفنانين الأردنية، قرارا اليوم الاثنين 8 مارس، بوقف التعامل مع مطربين المهرجانات وعدم التصريح لهم في الأردن.

وجاء على رأس القائمة، حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومجدي شطة، وغيرهم، وذلك تضامنا مع نقابة الموسيقيين المصرية، وكذلك منعتهم من دخول المملكة الأردنية.

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