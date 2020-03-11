أصدرت نقابة الفنانين الأردنية، قرارا اليوم الاثنين 8 مارس، بوقف التعامل مع مطربين المهرجانات وعدم التصريح لهم في الأردن.
وجاء على رأس القائمة، حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ومجدي شطة، وغيرهم، وذلك تضامنا مع نقابة الموسيقيين المصرية، وكذلك منعتهم من دخول المملكة الأردنية.
قد يهمك أيضا:
حسن شاكوش يتصدر «تويتر» بعد «عود البطل»
أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو في العمرة
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تمنع مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.