تعرف على مشاريع محمد رمضان الجديدة

يعيش الفنان محمد رمضان، حالة من النشاط الفني، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث ينشغل حالياً بتصوير أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر ان ينافس به في السباق الرمضاني 2020.
وصرح رمضان، أنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد باسم "كوبا"، وهو من إخراج أحمد النجار ومن إنتاج سينرجي.
وقال رمضان، استعد لديو غنائي جديد مع المطرب الفرنسي متري جيمس، ومن المقرر طرحه قريباً.
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