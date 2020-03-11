بعد نقلها المستشفى.. أشرف زكي :"نيللي كريم زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن الحالة الصحية للفنانة نيللي كريم تحسنت، وذلك بعد إصابتها ونقلها إلى المستشفى أثناء تصوير مسلسلها الجديد "100 وش"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وأضاف "نقيب الممثلين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حالتها الصحية على ما يرام،: "نيللي زي الفل".

وكانت تعرضت الفنانة نيللى كريم لحادث، أثناء تصوير مسلسلها الجديد 100 وش"، ونُقلت إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية".

مسلسل "100 وش"، كان يحمل "اسم النصابين"، ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.