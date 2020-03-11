تعرف على إيرادات فيلم "لص بغداد" بعد 7 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "لص بغداد"، إيرادات قدرها 31 مليون 525 ألف 946 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع بدور العرض السينمائي. الفيلم يتنافس مع 6 أفلام بالسينمات، هي "الفلوس"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا"، "بعلم الوصول"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة". وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وقد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه بالسينمات. فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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