صورة.. "سلاف فواخرجي" في "شارع شيكاغو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، المقرر عرضه في رمضان 2020.
وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.
مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.
وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
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