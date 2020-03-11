محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من حفل زفاف المطرب أحمد كامل، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.
وظهر شيكو في الصورة برفقة العروسين، والمطرب محمود العسيلي، وأمير مرتضى منصور، وعلق: "فرح أخويا الصغير الجامد أحمد كامل، ربنا يسعدكوا يا كامل".
يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع اليوتيوب في مصر أكثر من مرة بأغاني "مابقتش أخاف" و"كانسر".
كانت هذه تفاصيل خبر شيكو بصحبة محمود العسيلي في حفل زفاف أحمد كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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