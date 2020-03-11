ياسين أحمد السقا عن فيديو الاعتذار للشاب الصيني: درس لنا كلنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق ياسين أحمد السقا، على واقعة التنمر التي تعرض لها المواطن الصيني على أحد الطرق السريعة في مصر.

وشارك نجل"السقا"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من الشباب المصريين يقدمون ‏اعتذارهم للشاب الصيني نيابة عن الشعب المصري، وعلق عليه قائلًا: "هي دي أخلاق الشعب المصري.. الحمدلله يا ريت ده يبقا درس لينا كلنا في المستقبل، لا للعنصرية ولا للتنمر".

ودفع فيديو التنمر بعد نشره، الكثيرين إلى محاولة الوصول إليه للاعتذار عن التصرفات المخزية التي تعرض لها ورفع معنوياته، وكان من بينهم رشا إبراهيم، مديرالمركز المصري التجاري الصيني، التي نجحت في الوصول إليه رفقة مجموعة من الموظفين بالشركة، وممثلين عن المرشدين السياحيين.

يذكر أن ياسين السقا خاض أولى تجاربه الإخراجية من خلال الفيلم القصير "الصبي الأزرق، كما خاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم "ابن القنصل" 2010.