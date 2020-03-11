محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعاد الفنان صلاح عبدالله، ذكريات فيلم "الرجل الذي عطس"، الذي عرض عام ١٩٨٥. ونشر "صلاح" صورة من مشهد يجمعه بالفنان سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. Advertisements وعلق: "أول فيلم أمثل فيه، عارفين اسمه إيه، بمناسبة كورونا المجنونة". فيلم "الرجل الذي عطس" بطولة سمير غانم، شهيرة، أحمد بدير صلاح عبدالله، ومن تأليف لينين الرملي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة "كورونا المجنونة".. صلاح عبدالله يستعيد ذكريات "الرجل الذي عطس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.