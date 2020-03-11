تراند اليوم : بعد رجمها بالأحذية..فنان سعودي عن «فتاة السيارة»: «انتفواهذه البقرة بالنعال»

أحدث فيديو لشاب سعودي، يستعرض بفتاة تجلس على باب سيارته بمنطقة الرياض، ضجة وموجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليهما ومحاكمتها بتهمة الفعل الفاضح.

وظهر في مقطع فيديو، شاب يقوم بالاستعراض بسيارته وبجانبه فتاة بالثمامة في منطقة الرياض مما أثار حفيظة عدد من المتواجدين بالشارع.

وأظهر المقطع ردة فعل المتواجدين على ما وصفوه بالتصرف غير اللائق وغير المقبول اجتماعيًا، حيث قاموا يقذف المركبة بالأحذية والنعال ، فيما سارع الشاب قائد المركبة بالفرار من أمامهم ومعه الفتاة .

فيما دخل الفنان السعودي فهد الحيان، على خط الأزمة وعلق على الفيديو قائلًا :« أمس واحد في الثمامة مركب بقرة معه وطالعه من الشباك وقاعد يفر فيها وتجمعوا الشباب ونتفوا أمها بالنعال هي واللي منقزها، أرفع القبعة احتراما وتقديرا لكل شاب ضحى بنعالة لنيل هذا الشرف العظيم وأن ينتف البقرة بالنعال».

تعليقا على ماحدث في الثمامة

"تحية لكل شاب فقد حذاءه في انكار منكر

وقمعا لاهل الزيغ والفساد" .#الموسيقي_حرام pic.twitter.com/qonLvfehkK — ابوعبدالله الضيغمي (@aboabdollah89) March 11, 2020

— ابوعبدالله الضيغمي (@aboabdollah89)