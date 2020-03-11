شاهد..سوسن بدر تعلق على سوء الأحوال الجوية

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "بدر" على الصورة:" صباح الخير...نفسي الربيع يبداء حالاً "، وانهالت عليها التعليقات من اصدقائها من داخل الوسط الفني وجمهورها، وابرزهم، أسماء جلال: جميلة. عليها التعليقات من اصدقائها من داخل الوسط الفني وجمهورها، وابرزهم، أسماء جلال: جميلة. Advertisements يذكر ان اخر اعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط اليد"، وشاركها العمل عدد من نجوم الفن، وهم:" أحمد رزق، أسماء جلال، يسرى اللوزي، ميرنا نور الدين، ايمان العاصي، محمد حاتم، خالد كمال "، المسلسل من اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي. مسلسل "بخط اليد"، وشاركها العمل عدد من نجوم الفن، وهم:" أحمد رزق، أسماء جلال، يسرى اللوزي، ميرنا نور الدين، ايمان العاصي، محمد حاتم، خالد كمال "، المسلسل من اخراج: شيرين عادل، وتأليف: هالة الزغندي.

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