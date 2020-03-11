تأجيل مهرجان دي كاف بسبب الكورونا

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة " دي كاف " تأجيل النسخة التاسعة من المهرجان بعد قرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة والفنية والثقافية بسبب مرض الكورونا.

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يشار أن المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان أقيم مساء الأثنين الماضي

في فندق الماريوت بالزمالك للإعلان عن تفاصيل العروض الفنية للدورة التاسعة من المهرجان والتى كانت تشمل مجموعة كبيرة من العروض العالمية في المسرح، الرقص، الفنون البصرية وغيرهم كذلك عدد من ورش العمل في مجالات الأزياء، التمثيل والرقص.

الجدير بالذكر إن مهرجان " دي كاف " أو وسط البلد للفنون المعاصرة هو المهرجان الوحيد في مصر المختص بعدد من الفنون البصرية ويقام على مدار ثلاثة أسابيع في شهري مارس وأبريل وتقام العروض الخاصة به في منطقة وسط البلد بالقاهرة.