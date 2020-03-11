بعد يوم من طرحها..عاليا تحقق أكثر من مليون مشاهدة بـ "روق علينا"

حققت الفنانة "عاليا" نسبة مشاهدات عالية بكليب أغنيتها الجديدة "روق علينا"،حيث سجل أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات والحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، والكليب من اخراج بسمة بوسيل. بوسيل. Advertisements وتمثل "روق علينا" عودة غنائية لـ"عاليا" بعد غياب 10 سنوات، وذلك بعد غنائها مع الفنان تامر حسني أغنية "أطمن" عام 2010، وشاركته غنائها على المسرح في إحدى حفلاته الغنائية.

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