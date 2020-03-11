21 مارس.. علي الهلباوي يغني في ساقية الصاوي

يقدم الفنان علي الهلباوي حفل جديد على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي يوم 20 الجاري. الهلباوي قدَّم عددًا من الحفلات على مسرح الساقية واشتهر بتقديمه الأغانى والابتهالات الدينية مثل أغنية مرسال لحبيبتي والتى اشتهر بها وسط المجتمع المصري، وأغنية أنا المصري أنا المجنون وغيرهم من الأغاني التي حازت على إعجاب الجمهور المصري. والتى اشتهر بها وسط المجتمع المصري، وأغنية أنا المصري أنا المجنون وغيرهم من الأغاني التي حازت على إعجاب الجمهور المصري.

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