شاهد.. راندا البحيري تنشر برومو "أسوار عالية"

نشرت النجمة الشابة راندا البحيرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى البرومو الدعائي لفيلم أسوار عالية والذى من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة . تدور أحداث فيلم "أسوار عالية" في إطار اجتماعى تتبع أحداث الفيلم مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يُعرِج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس . على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس . فيلم "أسوار عالية" من تأليف أمل عفيفى، وبطولة رانيا يوسف، وأحمد العوضى، راندا البحيرى، انتصار عبدالعزيز مخيون، ياسمين رحمي، ومدير التصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.

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