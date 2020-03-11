انتهت الفنانة ساندي من طرح ألبومها الجديد "اتنين في واحد"، التي قامت بتصويره بالكامل من خلال طريقة "فيديو كليب"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
اتبعت ساندي الطرح التدريجي لألبومها، حيث بدأت بطرح أغنية "طبع الشتا" وذلك في شهر فبراير الماضي، وحصلت على أكثر من 600 ألف مشاهدة على "يوتيوب"،الأغنية من كلمات: سلمى رشيد، ألحان:هيثم نبيل، توزيع: كريم عبد الوهاب.
وتلتها أغنية "ريموت حياتك" بمشاهدات أكثر من 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب"،كلمات:أسامة محرز، ألحان:محمد يحيى، توزيع:كريم عبد الوهاب.
وبعدها أغنية "كان عادي" وهي الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم، حيث تخطت المليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:جمال الخولي، ألحان:شريف إسماعيل، توزيع: هاني ربيع.
وجاءت أغنية "زي التمثال" التي حصلت على أكثر من 400 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان:ساندي، توزيع:هاني يعقوب.
أما أغنية "على خشبة المسرح" قد حصدت أكثر من 600
واقتربت أغنية "بطولة في رواية" من 70 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات:أسامة محرز، ألحان:علاء الراوي، توزيع:هاني ربيع.
وسجلت أغنية "كيس أسود" أكثر من 35 ألف مشاهدة، من كلمات:محمد أبو القاسم، ألحان:أحمد البرازيلي، توزيع:أحمد عبد السلام.
واختتمتها ساندي بأغنية "اتنين في واحد" التي تم طرحها مساء أمس واقتربت من الـ 20 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:محمد خلف، توزيع: هاني ربيع.
يذكر أن آخر إصدارات ساندي من الألبومات الغنائية الكاملة كانت من خلال ألبوم "حب" الذي طرح عام 2016، وضم 10 أغنيات منهم"تعرف تعاكسني، هحب نفسي، حكايات، بدور عليه، عمال يدق".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أغنية "اتنين في واحد"..ساندي تنتهي من طرح ألبومها الجديد بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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