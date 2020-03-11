خاص الفن- ما حقيقة تحضير جورج وسوف أغنية لمناسبة عيد الأم؟

ميرنا وليد - بيروت - نفت معلومات خاصة لموقع " الفن " تسجيل الفنان السوري ​جورج وسوف​ أغنية مؤخراً خاصة بمناسبة عيد الأم، ولاسيما بعد وفاة والدته السيدة فرحة وكذلك فإن الحديث عن النشاطات الفنية داخل الاستديو في المرحلة الحالية غير صحيح على الاطلاق، وأن الوسوف يعيش في المرحلة الحالية نوع من الخصوصية إثر رحيل جزء مهم من كيانه أي والدته.

في المقابل أوضحت المعلومات أن الحديث عن لقاء الوسوف مع طليقته بطلة الرالي القطرية ندى زيدان في قطر غير صحيح أيضاً ولم يتم أي تواصل بين الطرفين، إلا أنها إتصلت به هاتفياً فقط لتعزيته بوفاة والدته.

والقول أنه جلس مع أبنته عيون وزوجته الثانية زيدان فالموضوع خيالي بحسب المصادر الخاصة.

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