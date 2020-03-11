هكذا تسافر ناعومي كامبل متخذةً كل الإجراءات الوقائية من كورونا

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء البريطانية العالمية الشهيرة ​ناعومي كامبل​، صورة جديدة لها في المطار يوم أمس.

وتظهر ناعومي البالغة من العمر 49 عاماً وهي تتخذ كل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا مرتديةً الملابس والقناعن معتبرةً أن الحفاظ على السلامة في الدرجة الأولى.

وتأتي الصور في الوقت الذي تأكد فيه وفاة أكثر من 4000 شخص مصابون بفيروس كورونا ، وأصيب أكثر من 110،000 شخص.

يمكن أن ينتشر المرض بين الناس فقط من خلال السعال والعطس، مما يجعله عدوى شديدة الانتقال. وقد ينتشر أيضًا قبل ظهور الأعراض على شخص ما.

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