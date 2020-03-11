ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن الراقصة الروسية ​جوهرة​ واسمها الحقيقي ايكاترينا اندريفا المقيمة في مصر وبعد الافلام الخاصة جداً التي تم تسريبها مع صديقها المصري السابق احمد خالد، تزوجت سراً من مدير أعمالها الحالي وهو يحمل ايضاً الجنسية المصرية دون ان يتم الاعلان عن تفاصيل هذه المسألة التي بقيت داخل جدران منزل الراقصة التي تتمتع في الوقت الحالي بشهرة واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.

المعلومات تقول أن زوج الراقصة الحالي يدعى باسم وهو يعاونها في كل تفاصيل عملها ويومياتها بفعل خبرته الطويلة في الوسط الفني، وأن إقامتها على الاراضي المصرية شرعية تماماً وغير مخالفة لأي قوانين، مع العلم أن هناك من يعمل على محاربتها إستناداً الى حياتها الخاصة كما حصل حين دفعت إحداهن المال للشاب أحمد خالد كي يسرّب أفلامه الحميمة معها.

يشار إلى أنه كانت إنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن زواج جوهرة من المطرب المصري الشعبي ​عمر كمال​، وهو الامر الذي إتضح عدم صحته.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- بعد شائعة زواجها من عمر كمال.."الفن" يكشف هوية عريس جوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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