نادية الجندي وهالة فاخر تحتفلان بعيد ميلاد سميحة أيوب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت كل من الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ والممثلة المصرية ​هالة فاخر​ إلى جانب المخرج ​وائل إحسان​ والمنتج ​صادق الصباح​ بعيد ميلاد الممثلة المصرية ​سميحة أيوب​، وذلك بمفاجأة حضروها لها في كواليس تصوير مسلسل "نساء من ذهب" الذي يقمنّ ببطولته.

ونشرت الجندي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الإحتفال، ظهرت فيها وهم يتجمعون حول أيوب التي بدت وهي تقوم بتقطيع قالب الحلوى الذي حمل صورتها.

وعلّقت الجندي بالقول:"كل سنة و سيدة المسرح العربي سميحة ايوب طيبه وبخير وعقبال ١٠٠ سنة، وسنة سعيدة عليها وربنا يوفقنا جميعاً في مسلسلنا الجديد".

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