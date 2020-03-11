عضو لجنة America’s Got Talent خاف من كورونا..فحضر إلى الستوديو بهذه الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - خطف النجم العالمي هوي مندل الأنظار خلال وصوله إلى ستوديو تصوير البرنامج الشهير America’s Got Talent في لوس أنجلوس يوم أمس.

الكوميدي البالغ من العمر 64 عاماً، ارتدى ستة من ماسك في إطار الوقائة من فيروس كورونا المنتشر.

وكان قد تم الإعلان قبل يوم من التصوير أنه لن يكون هناك جمهور في الستوديو.

البرنامج في موسمه الـ15 وهوي مندل هو من ضمن لجنة تحكيم البرنامج .

وكان قد تم إطلاق البرنامج في عام 2006.

وتجدر الإشارة أن البرنامج يعرض على قناة NBC.

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