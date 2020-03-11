أحلام تعايد هيفا وهبي: "أجمل ديفا" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​، صديقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، بمناسبة عيد ميلادها، والذي صادف في 10 آذار/مارس، واصفة إياها بالصديقة و"أجمل ديفا".

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لهيفا وعلّقت: "كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنة وانتي اجمل وكل سنة وانتي ديفا الوطن العربي وكل سنة وانتي اطيب واحن قلب قابلته وانا بحبببك وكتييير هيفاء وهبي سنتك سعيدة انتي وكل محبينك".

بدورها ردّت هيفا على معايدة أحلام، وكتبت: "وأنا بحبك أكتر يا ملكة بفنك وأخلاقك".

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