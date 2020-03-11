ما حقيقة الخلافات بين نبيلة عبيد ونادية الجندي في كواليس "نساء من ذهب"؟

أشيع في الساعات الأخيرة، اندلاع معركة بين الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندية، اللتين تشاركان في مسلسل "نساء من دهب" الذي يتم تصويره حالياً في بيروت.

عبيد نفت الشائعات، وأكّدت في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، أنّها سعيدة جداً بالعمل مع نادية الجندي، إلا أنّها استعادت فترة المنافسة الشرسة بينهما، والخلافات التي دارت يومها، وقالت إنهما تتخطيان كل العقبات التي واجهتهما الفترة الماضية، لأنها في النهاية تريد تقديم عمل جيد.

أكدت أنها ونادية الجندي ستنسيان كل شيء حدث وكل ما يقال، مشيرة إلى أن علاقتهما في كواليس العمل جيدة للغاية قائلة: لا فل بنصبح على بعض ونسأل على بعض هاتكلي إيه هنعمل إيه، أولا وأخيرا أنا فنانة وهي فنانة وعارفين قيمة العمل وعارفين الناس منتظره إيه".

أضافت، أن هناك عيون كثيرة تنتظر ما سيحدث بينهما لذا تتخطيان كل شيء.

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يذكر أن نبيلة ونادية المتنافستان طوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي على لقب نجمة مصر الأولى، لم يسبق تعاونهن سابقا في أي عمل فني، وبحسب مصادر مقربة اشترطت الجهة المنتجة موافقتهن على تقاسم البطولة حتى تتحمس لإنتاج المسلسل.

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