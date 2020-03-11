فيديو: يسرا تبكي في عيد ميلادها الـ65... هذا ما حصل معها

بكت الفنانة يسرا متأثرة، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 في موقع تصوير مسلسلها الجديد "دهب عيرة" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2020.

وكانت شركة العدل جروب قد نظمت الاحتفال بالتنسيق مع نجوم المسلسل وبمقدمتهم النجمة حلا شيحا، وفوجئت يسرا فور دخولها موقع تصوير المسلسل بالتفاف فريق العمل حولها برفقة بعض أصدقائها المقربين وابنة خالتها، فبكت تأثراً .

وكان من بين الفنانين الذي حضروا العيد ميلاد لتهنئة يسرا حلا شيحا وخالد انور وهنادي مهنا والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبدالعزيز.

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ونشرت شركة العدل جروب مقطع فيديو يظهر التحضيرات لتنظيم حفل عيد الميلاد، إضافة إلى لقطات من الاحتفال نفسه، ودموع يسرا فرحا بمحبة نجوم المسلسل، وعلقت عليه قائلة: كل سنة وانت نجمة منورة حياتنا .. كل سنة وانت طيبة، وقامت يسرا بإعادة مشاركة الفيديو عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها بقولها: بحبكم من قلبي يارب دايما متجمعين مع بعض.

يذكر أن مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحا، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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