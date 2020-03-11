بالفيديو: دنيا بطمة حامل في شهرها الرابع ودعوى جديدة تلاحقها



كشف برنامج تلفزيوني مغربي، أن الفنانة المغربية دنيا بطمة حامل في الشهر الرابع.

ولم تؤكد الفنانة الخبر ولم تنفه، إلا أنّه يأتي في خضم المشاكل التي تعيشها الفنانة.

فقد كشفت تقارير إخبارية مغربية، أن مديرة شركة مختصة في تصميم الأزياء وتنظيم التظاهرات والحفلات، اتهمت الفنانة بعدم الالتزام هي وزوجها محمد الترك ما تسبب لها في خسائر مادية وصلت إلى حوالي 100 ألف درهم.

دنيا بطمة

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المشكلة بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي من سنة 2019، بعدما اتفقت صاحبة الشركة مع دنيا بطمة على المشاركة في إحدى التظاهرات الخاصة بـ"القفطان" في باريس، حيث ادعت أنها سلمت لدنيا بطمة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولی، على أن تكمل المبلغ بعد انتهاء الحدث.

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وقالت مديرة الشركة ‘ن السلطات الفرنسية قررت تأجيل الحفل بسبب الاحتجاجات التي كانت تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، حيث أعادت متعهدة الحفلات التواصل مع دنيا وزوجها بغية نقل الحفل من باريس إلى طنجة، واتفق الطرفان على تحديد تاريخ 28 مارس الجاري موعدا للحفل قبل أن تفاجأ المتعهدة بمماطلة وصعوبة بالغة في التواصل عبر الهاتف مع دنیا وزوجها. واضطرت بعدها إلى تقديم شكاية لوكيل الملك بخصوص ما حصل لها وجبر ضررها.