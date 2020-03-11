هل يلغي فيروس كورونا زفاف الأميرة بياتريس؟

يتعرّض زفاف الأميرة بياتريس لخطر الإلغاء بسبب الأجواء الاستثنائية التي تعيشها كل من بريطانيا وإيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

فقد أكّدت صحيفة تلغراف أن عائلة خطيب الأميرة الإيطالي ايدو مابيلي، قد لا تتمكن من السفر إلى المملكة المتحدة للحصول على تذاكر طيران.

وكانت الملكة إليزابيث أعطت تصريحًا لبياتريس لإقامة زفافها في تشابل رويال ، في قصر سانت جيمس في 29 مايو ، مع إقامة حفل استقبال خاص في قصر باكنغهام.

إلا أن كل هذا قد يتعرض للخطر وللإلغاء، مع الخطر الداهم للـكورونا وانتشاره في أوروبا وتشخيص إصابة 18000 حالة في إيطاليا مما تسبب بتوقف الطائرات والحياة العامة فيها.

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