نادين نجيم في ورطة بسب زوج شيرين عبد الوهاب

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بعد أن كان من المقرر أن تغني الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية شارة مسلسل "2020" للفنانة نادين نجيم، أعلنت مصادر إعلامية، أنّ شيرين قرّرت تعليق كل نشاطاتها الفنيّة، لتكون إلى جانب زوجها المطرب حسام حبيب، بعد إدانته بالحبس عاما بتهمة الاعتداء على ياسر خليل المستشار الفني السابق لها.
وكان من المقرّر أن تسافر شيرين إلى بيروت، لتستمع إلى الأغنية وتبدي موافقتها عليها قبل غنائها، لتكون بذلك التجربة الثانية لها في الغناء باللهجة اللبنانية بعد تجربتها مع مسلسل "خمسة ونص"، إلا أنّ الحكم الصادر بحبس زوجها حسام حبيب ألغى كل مشاريعها.
حسام حبيب يدان بالحبس
يذكر أن شيرين وضعت وساطات بينها وبين ياسر خليل لإغلاق ملف القضية بالصلح وتردد اسم النجم محمد حماقي باعتباره الأكثر تأثيراً على ياسر، ولم يعرف إلى أين وصلت تلك الوساطات.
يذكر أنّ حسام حبيب أدين بتهمة ضرب ياسر خليل أمام منزله.
شيرين عبد الوهاب
وأكدت تحريات المباحث أن حسام توجه إلى منزل ياسر خليل بصحبة عدد من الحراس الشخصيين ليطالبه بعد الاتصال بزوجته شيرين عبد الوهاب مجددا، ولكنه لم يجده فذهب إليه في مكتبه وحدث اشتباك بين الطرفين تسبب في غصابة ياسر بكدمة في البطن، بينما أصيب حبيب بكسر في الأنف واشتباه ارتجاج في المخ.
ويبقى السؤال، في حال اعتذار شيرين من سيغني شارة مسلسل "2020"؟
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