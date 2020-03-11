أطاحت مذبحة كلاب معهد الفنون المسرحية بمحمد يوسف أمين عام أكاديمية الفنون؛ حيث أمر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون بإقالته؛ بعد ما تبين أنه هو من أبلغ مديرية الطب البيطري ضد الكلاب.
اقرئي ايضا : الملياردير السعودي حسن جميل يهدي سمية الشيخ سيارة فارهة... فما حقيقة خطبتهما؟
وقعت مذبحة ضد كلاب معهد الفنون المسرحية يوم الجمعة الماضي؛ حيث قُتلت بسم الإستركنين المحظور استخدامه عالمياً، بالإضافة إلى إلقاء جثامين الكلاب المحتضرة في سيارات القمامة التابعة لحي الجيزة؛ ما يُعد انتهاكاً لحقوق الحيوان.
وكانت الكلاب توجد بشكل مستمر داخل أبنية أكاديمية الفنون المختلفة، وداخل طرقات معهد الفنون المسرحية، حيث اعتادها الطلاب، ولم تتسبب الكلاب في أي أذًى للطلاب، لكن يبدو أن قرار محمد يوسف جاء بشكل منفرد؛ ليكون مصيراً فقدانه لمنصبه.
اقرئي ايضا : وصلة رقص لهيفاء وهبي على «بنت الجيران» تشعل السوشال ميديا
كانت هذه تفاصيل خبر اشرف زكي يقيل أمين عام أكاديمية الفنون لقتله «الكلاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.