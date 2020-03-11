اشرف زكي يقيل أمين عام أكاديمية الفنون لقتله «الكلاب»

أطاحت مذبحة كلاب معهد الفنون المسرحية بمحمد يوسف أمين عام أكاديمية الفنون؛ حيث أمر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ‏ورئيس أكاديمية الفنون بإقالته؛ بعد ما تبين أنه هو من أبلغ مديرية الطب البيطري ضد الكلاب. ‏

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وقعت مذبحة ضد كلاب معهد الفنون المسرحية يوم الجمعة الماضي؛ حيث قُتلت بسم الإستركنين المحظور استخدامه عالمياً، بالإضافة ‏إلى إلقاء جثامين الكلاب المحتضرة في سيارات القمامة التابعة لحي الجيزة؛ ما يُعد انتهاكاً لحقوق الحيوان. ‏

وكانت الكلاب توجد بشكل مستمر داخل أبنية أكاديمية الفنون المختلفة، وداخل طرقات معهد الفنون المسرحية، حيث اعتادها الطلاب، ولم تتسبب الكلاب في أي أذًى للطلاب، لكن يبدو أن قرار محمد يوسف جاء بشكل منفرد؛ ليكون مصيراً فقدانه لمنصبه.

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