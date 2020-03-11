نيللي كريم ليسرا في عيد ميلادها: أنا محظوظة لوجودك في حياتي

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة إلى الفنانة يسرا في عيد ميلادها قالت لها فيها «كل سنة وأنت طيبة، أنا سعيدة ومحظوظة بوجودك في حياتي». وهي الرسالة التي لاقت إعجاب ومحبة معظم متابعي الفنانة نيللي كريم، التي تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة يسرا التي تحتفل بعيد ميلادها هذه الأيام.

وكانت يسرا قد شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستقرام بصورة لها وهي تتقدم صفوف لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92. والتي تنظم فعاليتها على مسرح «دولبي» في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية. وكتبت يسرا تعليقاً على الصورة «ترقبوا نتائج الحكام يوم الأحد 9 فبراير (شباط) 2020».

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ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبي الفنانة الشهيرة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي توجد فيها ضمن لجنة تحكيم المسابقة العالمية الشهيرة.

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جدير بالذكر أن الفنانة يسرا بدأت تصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويحمل هذا العمل اسم «دهب عيرة»، وتدور أحداثه في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجآت المختلفة خلال أحداث العمل.

يذكر أن يسرا انتهت من تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام»، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين وصلاح عبدالله ومحمود عبدالغني وبيومي فؤاد، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

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