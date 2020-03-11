هل زواج سارة سلامة السري هو سبب اختفائها فنياً؟

اختفت الفنانة سارة سلامة بشكل كامل من الساحة الفنية، ولم تعد تشارك في أي عمل درامي أو سينمائي، رغم أن الكثيرين كانوا يتوقعون لها أن تصبح نجمة من نجمات الصف الأول، خاصة أنها شاركت رامز جلال بطولة فيلم «كنغر حبنا»، الذي عرضت منذ عدة سنوات.

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ولم يعرف أحد السبب وراء الاختفاء المفاجئ لسارة سلامة، حتى أنها لم تعد تظهر بالمناسبات الفنية أو المناسبات الخاصة.

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وترددت بعض الأخبار داخل الوسط الفني حول زواج سارة سلامة من رجل أعمال مصري شهير، وهو الذي اشترط عليها أن يكون الزواج سرياً، كما أنه طالبها بالابتعاد عن الفن وأنه سوف يعوضها مادياً، لذلك قررت سارة الابتعاد عن الساحة بشكل كامل.

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