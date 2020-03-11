داليدا خليل توعي الجمهور من فيروس الكورونا بطريقة طريفة

شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل في حملة توعية في إطار الوقاية من فيروس كورونا، واختارت داليدا المشاركة في الحملة بطريقة لافتة، حيث نشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة على إنستقرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغسل يديها، مرددة أغنية «غسل وجّك يا قمر...» ...

وكتبت داليدا تعليقاً على الفيديو الذي حقق رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي: «حبيت شارك بحملة مكافحة الكورونا على طريقتي... الله يبعد عنكم كل الأذى وما تنسوا تحموا حالكم بغسل اليدين لمدة 20 ثانية عالقليلة».

ممثلة ومغنية وراقصة لبنانية متعددة المواهب.

كانت بدايتها الفنية في العام 2007. وحققت أعمالها شهرة كبيرة وواسعة في الوطن العربي؛ ومن أهم أعمالها مسلسل «حلوة وكذابة» سنة 2013 ومسلسل دوائر حب سنة 2015. تميزت داليدا خليل بإدخالها نوعاً جديداً في التمثيل وأثْرت الساحة الفنية اللبنانية والعربية بأعمالها الناجحة.

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ومثلت داليدا خليل في أكثر من 19 مسلسلاً لبنانياً وعربياً، والجدير بالذكر أنها ظهرت للمرة الأولى في مسلسل «فيفتي فيفتي» العام 2007. حصلت داليدا خليل خلال مسيرتها الفنية الناجحة على جوائز عديدة في مشوارها الفني، مِنها (جائزة الـMurex d'Or) كأفضل ممثلة صاعدة سنة 2012. ومن الجدير ذكره أنها شاركت في العديد من الأعمال منذ ظهور أول عمل لها «مسلسل فيفتي فيفتي» سنة 2007 وحتى آخر أعمالها «مسلسل العرّاب» سنة 2015 (Pop Star Ramy Ayach).

لينك الفيديو :