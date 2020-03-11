وصلة رقص لهيفاء وهبي على "بنت الجيران" تشعل السوشال ميديا

شارك المطرب عمر كمال جمهوره فيديو للفنانة هيفاء وهبي وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران" خلال احتفالها بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسلها "أسود فاتح".



يذكر أن هيفاء وهبي تكثف تصوير مشاهدها في المسلسل، تمهيداً لعرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وذلك من أجل الانتهاء من التصوير تماماً، وفقاً للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة التي ترغب في الانتهاء من العمل في وقت معين. وتصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت بلبنان، بعد أن عادت مؤخراً، وذلك داخل ديكورات مكتب «المحامي» الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام، نظراً لتحمسها لقوة العمل الجديد وخيوطه الدرامية المشوقة، حيث يعد المسلسل استكمالاً لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الأخيرة وكان آخرها مسلسل «لعنة كارما»، الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد، خاصة أنها اعتادت أن تقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه. ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي وشريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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