"سر" يستمر في التشويق وتصدر نسب المشاهدة

يستمر مسلسل "سر" من إنتاج "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان بنجاح واسع منذ بدء عرضه على شاشة MBC4، مع تصاعد التشويق في الأحداث وتصاعدها، وانكشاف أسرار كثيرة خلال الحلقات الماضية مع نشوء أسرار جديد في قصة مؤيد النابلسي، علماً أن "سر" دخل قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (تريند) على موقع "تويتر" وتصدرها في عدد من الدول العربية منذ حلقاته الأولى، إضافة إلى دخوله لائحة الأعمال الأكثر مشاهدة وشهرة على منصة "شاهد" الإلكترونية.

باسم مغنية



ويضم المسلسل الذي أصبح في النصف الثاني منه، مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين أمام عدسة المخرج مروان بركات، على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم.

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الفنان القدير بسام كوسى ووسام حنا



وتدور أحداث "سر" حول اختفاء رجل أعمال ذائع الصيت في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، تكشف عن خلافات داخل الأسرة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة ضمن دراما مشوّقة عربية.



ويُعرض مسلسل "سر" على MBC4، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

