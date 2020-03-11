مشاهير خاضوا خلافات زوجية مع نصفهم الاخر

خاض الكثير من مشاهير العالم العربي مشاكل زوجية أدت الى الإنفصال، ولم تنتهي هناك بل استمرت بين هرج ومرج لتصبح حديث الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

الصور هنا تظهر أشهر المشاهير العرب الذي خاضوا مشاكل مع نصفهم الاخر:

النجم قصي خولي رد على اتهامات زوجته مديحة الحمداني التي وجهت اليه اتهامات قاسية من خلال فيديو نشرته عبر السوشيال ميديا وظهرت فيه باكية وهي تحكي عن معاناتها، مما أحدث صدمة بين الجمهور.

النجمة نوال الزغبي أعلنت انفصالها عن ايلي ديب والد أولادها الثلاث بعد 12 سنة من المشاكل والمحاكم والأخبار المتداولة بينهما.

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وحسم الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم مؤخراً خبر انفصاله عن زوجته النجمة انغام وذلك بعد أن انكر الطلاق في السابق، وقال في اكثر من حديث أنها لاتزال في عصمته لكن منذ ساعات حسم الأمور بصورة له مع أنغام مصحوبة بمنشور على صفحته بانستغرام قال فيه "الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها"، وفي المنشور اعترف إبراهيم ببعده اسفا عن أنغام ان ما بينهما سيعيش في ذاكرته وبعد اعلان الانفصال الرسمي تصدرت أنغام ترند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وانهى سلطان الطرب جورج وسوف علاقته مع زوجته الثانية القطرية ندى زيدان بعد زواج دام أكثر من عامين، بعد نشوب خلافات بينهما. وتأتي أسباب الخلافات بين جورج وسوف وزوجته ندى، بسبب عدم قدرة سلطان الطرب على رؤية ابنته عيون التي تعيش مع والدتها في العاصمة القطرية الدوحة، وصعوبة حصول جورج على تأشيرة دخول إلى قطر.

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