كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 02:50 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” بتصريحات لها خلال لقائها في برنامج ” Its show time ” علقت من خلاله عن الأنباء التي ترددت مؤخرا حول زواجها خاصة بعد تداول صورة لها ظهرت فيها بميكب آب كامل .
ونفت ناهد السباعي هذه الأبناء موضحة أن هذه الصورة التقطتها إحدى صديقاتها لها بعد تصوير أحد المشاهد .
وأضافت حول زواجها قائلة : ” الناس بتفكر فى زواجى أكتر منى رغم أنني صاحبة الشأن ولكن أقسم بالله العظيم لم يحدث ولم أفكر فيه نهائيا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تكشف حقيقة زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.