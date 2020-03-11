ناهد السباعي تكشف حقيقة زواجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 02:50 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” بتصريحات لها خلال لقائها في برنامج ” Its show time ” علقت من خلاله عن الأنباء التي ترددت مؤخرا حول زواجها خاصة بعد تداول صورة لها ظهرت فيها بميكب آب كامل .

ونفت ناهد السباعي هذه الأبناء موضحة أن هذه الصورة التقطتها إحدى صديقاتها لها بعد تصوير أحد المشاهد .

وأضافت حول زواجها قائلة : ” الناس بتفكر فى زواجى أكتر منى رغم أنني صاحبة الشأن ولكن أقسم بالله العظيم لم يحدث ولم أفكر فيه نهائيا ” .

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