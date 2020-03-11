إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيبت نادين دوريس، وزيرة الدولة لشئون الصحة البريطانية، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل، وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية.

دوريس كانت قد حضرت مناسبة في 10 داونينغ ستريت الأسبوع الماضي بحضور بوريس جونسون رئيس الوزراء، وكانت مسئولة عن جزء من جهود مكافحة الفيروس.

وزيرة الصحة قالت في بيان لها: يمكنني أن أؤكد أنني أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، بمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصي بها وكنت أعزل نفسي في المنزل.

الوزيرة أضافت، الصحة العامة في إنجلترا بدأت في البحث عن جهات اتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب.

نادين دوريس، أعربت عن امتنانها وشكرها لجميع من اطمأنوا عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، معربة عن قلقها من إصابة والدتها التي تقيم معها بذات الفيروس.

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وزيرة الصحة البريطانية، قالت عبر حسابها على “تويتر”: شكرا على التمنيات الطيبة، لكنى آمل ألا أكون في أسوأ حالاتي، الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمي التي تقيم معي، بعدما بدأ معها السعال، سوف تجرى لها التحاليل.

وتوفي شخص سادس في بريطانيا يوم الثلاثاء وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 382 حالة بزيادة 54 عن اليوم الأخير.

السلطات البريطانية، كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إثر اتهامها بالتقصير في الوقاية من فيروس “كورونا” (كوفيد 19) داخل المطارات.

صحيفة “إندبندنت”، ذكرت أن عددا ممن نزلوا في مطارات بريطانية قادمين من إيطاليا، مؤخرا، فوجئوا بعدم إخضاعهم لأي فحص حراري ودخلوا بشكل عادي رغم حالة الاستنفار العالمية إزاء المرض.

وإيطاليا هي ثاني بلد متضرر من الفيروس بعد الصين، وتجاوز عدد المصابين بالعدوى 7 آلاف شخص، فيما لقي 366 مصرعهم من جراء المرض.