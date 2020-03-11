ياسمين صبري تستعرض لياقتها بصورة جديدة تحصد التعليقات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها من الجيم، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة وهي تستعرض لياقتها بأحد تمارين فتح الساقين، وارتدت ملابس بسيطة، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور على الصورة، وتغزل الفانز في رشاقتها.

يشار إلى أن ياسمين صبري، بدأت تحضيرات مسلسلها الجديد “فرصة ثانية” الذي تشارك به في رمضان 2020. من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم.

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ياسمين صبري قدمت دور البطولة المطلقة ‏لأول ‏مرة، ‏في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي” .

المسلسل من بطولة وفاء عامر، أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو ‏عوف، ‏أحمد ‏بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي»، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وحققت ياسمين نجاحا كبيرا وكذلك الفنان أحمد صلاح حسني.

ياسمين قالت مؤخرا إنها تتمنى أن تستقر في لندن، وتجد زوج مناسب لتكون معه أسرة سعيدة، وأشارت إلى أن ما يضايقها في الوسط الفني الشائعات التي تتعرض لها، وعدم الاستمتاع بحياتها الخاصة كما يجب.