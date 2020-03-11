سميحة أيوب تحتفل بعيد ميلادها مع نادية الجندي وفريق مسلسل «نساء من ذهب».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل فريق عمل مسلسل «نساء من ذهب» بعيد ميلاد الفنانة سميحة أيوب.

وحرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية، وكان على رأسهم المنتج صادق الصباح، والمخرج وائل إحسان، والفنانة هالة فاخر، والفنانة نادية الجندي، وآخرون.

المسلسل تصور أحداثه في العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.

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مسلسل “نساء من ذهب” مأخوذ من عمل أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس، وذلك في عام 1932، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية وهي في الصغر، ولقبت بسيدة المسرح لأنها شاركت في عدد من المسرحيات الناجحة، وعملت مديرا للمسرح القومي والمسرح الحديث.

تزوجت سميحة أيوب من محسن سرحان، محمود مرسي، سعد الدين وهبة، ومن أفلامها: «المتشردة، شاطئ الغرام، الوحش، المتمردة، تيتة رهيبة، الليلة الكبيرة، بين الأطلال، لا تطفئ الشمس».