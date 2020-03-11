عبدالله الطراروة "عاري" على السرير.. وتعليقه يزيد حدة الهجوم عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان الكويتي عبدالله الطراروة عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور حديثة له أثارت ضجة واسعة ضده، إذ ظهر على السرير دون ملابسه، لكنه حرص على تغطية جزء من جسده بـ "الشرشف".

ووزع الفنان الكويتي الصور عبر 3 منشورات، في الأول ألقى التحية على جمهوره، وفي الثانية وجه سؤالًا قال فيه: "انزين شالغدا"، ليُصدم بعدد كبير من التعليقات السلبية، كان أبرزها حول ظهوره "العاري" على حد وصف جمهوره، والذي انتقد هذه الصور بشكل صريح، حتى أن البعض قرر حظره معبرين عن صدمتهم.

وعلى الرغم من دفاع الكثيرين عن الصور معتبرين أنها عادية ولا يوجد بها أي مشكلة، سخر آخرون من شكل الطراروة القريب من "الهنود" على حد قولهم.

لينشر الطراروة لاحقا صورة من جديد مع تعليق حول العنصرية قال من خلاله: "لى الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه".

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وبعد هذا التعلق تعرض الطراروة لموجة عنيفة من التعليقات السلبية من قبل المتابعين الذين زادوا من حدة التعليقات المسيئة.

وعبدالله الطراروة هو ابن المغني الشعبي جمعة الطراروة، وبدأ حياته الفنية من خلال الإذاعة في وزارة الإعلام بعام 2000 وشارك في تقديم العديد من البرامج الإذاعية، ولم يكن معروفًا إلّا بعد أن شارك في عام 2008 في مسلسل الداية مع الفنانة حياة الفهد وهي بدايته الحقيقة، وشارك في العديد من أعمال التلفزيون والمسرح، وقدم خلال مسيرته العديد من الأدوار الكوميدية والتراجيدية.

ويستعد الفنان الكويتي للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل شغف إلى جانب الفنانة الكويتية هدى حسين، للكاتب السعودي علاء حمزة والمخرج البحريني محمد القفاص، ويشارك في بطولته حسين المنصور وجاسم النبهان وزهرة عرفات وسليمان الياسين وعبدالله بوشهري وأوس الشطي وريم أرحمة ونورا وهدى حمدان وسارة القبندي، ومجموعة مميزة من ضيوف الشرف.