يعقوب الفرحان يلبس ليلى اسكندر الحذاء.. والجمهور يسخر منه ويهاجمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد السوشال ميديا فيديو تم حذفه من برنامج "سندريلا"، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، والذي استضاف خلاله الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

وفي الفيديو يظهر يعقوب الفرحان بعد طلب الراشد منه أن يلبس زوجته الحذاء على طريقة الأمير وسندريلا في الرواية الشهيرة، وهو الأمر الذي لم يمانع الفرحان تنفيذه بل رحب به بقوة، مؤكدا أنه لا يكترث للتعليقات السلبية.

وظهرت اسكندر وهي ترفض الأمر في البداية، لكن بعد الإقناع رضخت، ليتضح أن الحذاء أصغر من قياس قدمها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، ففي الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن هذا التصرف طبيعي ولطيف من الفرحان ويدل على محبته الكبيرة واحترامه لزوجته، رفض آخرون تصرفه؛ مؤكدين أن هناك بعض التفاصيل بين الزوج والزوجة يجب أن لا تظهر أمام الناس، وأن ما قام به الفرحان مجرد استعراض دل على ضعف شخصيته.

واختار الزوجان ليلى ويعقوب عدم الرد على كل الأقاويل والانتقادات على الرغم من وجود ليلى على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل.

يذكر أن ليلى اسكندر كانت تحدثت خلال حلقة "سندريلا" عن عدد من أمورها الشخصية؛ إذ كشفت عن ارتباطها من رجل كويتي إلا أن زواجهما استمر لمدة 5 أيام فقط، وأكدت أن زوجها السابق هذا ما زال صديقها، كما أنه تعرف على زوجها الحالي يعقوب وتحولت علاقتهما إلى صداقة.

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كما تحدثت ليلى عن اعتناقها الإسلام، وأكدت أنها فعلت هذا الأمر عن قناعة تامة جدا، وعلقت أصبحنا في عام 2020 ومن المعيب الحديث عن الديانات.

وعن زوجها يعقوب الفرحان قالت اسكندر: "أبو يوسف تاج راسي وزوجي، وخلاني أومن بمؤسسة الزواج وأعطاني أجمل نعمة في الحياة وهي الأمومة".

هذا وتعرض الإعلامي صالح الراشد لهجوم كبير منذ بدء عرض برنامجه بسبب الإطلالات التي اعتمدها؛ إذ رأى بعضهم أنه حتى وإن كان البرنامج يحمل اسم سندريلا لا يوجد داع لأن يعتمد أزياء مثل التي يظهر فيها، كما سخر الكثيرون من إطلالاته، بالإضافة لطريقة حكيه وتقديمه البرنامج، والأسئلة التي يطرحها في كل مرة خلال استضافته إحدى النجمات.

يشار إلى أن ليلى اسكندر هي فنانة لبنانية بدأت مشوارها في عالم الغناء من خلال برنامج المواهب ستار أكاديمي، كما دخلت عالم التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية.