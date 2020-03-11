يسرا تبكي تأثراً بعيد ميلادها

""الخليج 365"" من بيروت: التف فريق عمل مسلسل "دهب عيرة" حول الفنانة يسرا بموقع التصوير احتفاءً بعيد ميلادها الـ 65. حيث بكت تأثراً بالمفاجأة التي حضرتها شركة "العدل جروب" أثناء التصوير بحضور الفنانين حلا شيحة وخالد انور وهنادي مهنا والمنتج جمال العدل والمخرج سامح عبدالعزيز، بجانب بعض أصدقائها المقربين وابنة خالتها. علماً أنها تواصل التصوير المكثّف ليلتحق بالسباق الرمضاني 2020
يشار إلى أن المسلسل إنتاجٌ مشترك بين شركة "العدل جروب" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وهو يجمع في بطولته_ إلى يسرا_ حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان وغيرهم من الوجوه المعروفة.
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