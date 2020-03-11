شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل دانيال رادكليف يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الهوس الذى ضرب العالم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، ووفاة المئات وإصابة الآلاف فى كافة أنحاء العالم، تنتشر الشائعات سريعا بمجرد ذكر اسم "كورونا"، وهو ما حذر منه مسئولون فى كل دول العالم، وذلك لأن هذه الشائعات تساهم في زيادة الخوف والقلق والذعر.

إحدى الشائعات التي انتشرت مؤخرا كانت إصابة نجم سلسلة هارى بوتر، الممثل العالمى "دانيال رادكليف"، بفيروس كورونا، بحسب ما نشر أحد الحسابات الوهمية التى تحمل اسم bbc، على تويتر، إلا أن فريق دانيال رادكليف نفى هذه الأخبار تماما، وأكد أن هذه المعلومة مجرد شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولا أساس لها من الصحة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال دانيال رادكليف كان فيلم GUNS AKIMBO، حيث ظهر خلال برومو فيلمه الأخير بشكل تشويقي للغاية، حيث ظهر وهو يمسك أكثر من مسدس في كلتا يديه، .. والذى عاني أثناء امساكهن بيدين بهما مسامير ربطت اليدين بالسلاح الذى لم يستطع التخلص منه مثلما ظهر خلال البرومو حيث كان يهرب من مطاردة كبيرة طوال الأحداث.