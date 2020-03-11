شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة نيللى كريم فى قدمها بسبب حادث أثناء تصوير 100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة نيللى كريم إلى حادث، أثناء تصوير مسلسلها الجديد 100 وش"، ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أكدت مصادر أن نيللى كريم كانت تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل"، برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط.

عدد من زملاء نيللى في المسلسل، نقلوها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، لا سيما أنها تعرضت إصابات بالغة، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات، ولكنها لم تبق فيها وقت كبير.



نيللى كريم

Advertisements

نيللى تشارك في مسلسل "100 وش"، بمشاركة آسر ياسين، والمسلسل يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن، وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسلوى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.